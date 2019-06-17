https://static.news.ru/photo/0c25fef0-910d-11e9-846c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Генпрокуратура провела проверку Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных органов. Надзорное ведомство выявило многочисленные нарушения законодательства в сфере защиты водных биоресурсов.

В нарушение Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и других правовых актов Росрыболовством не обеспечена «реализация контрольно-надзорных полномочий в сфере охраны рыбных ресурсов», говорится на сайте Генпрокуратуры .

Ведомством не искоренена практика незаконной выдачи разрешений на вылов. Ненадлежащим образом осуществляется государственный мониторинг водных биоресурсов и информационное обеспечение рыбохозяйственной отрасли, — отмечается в пресс-релизе.

Кроме этого, Росрыболовство не обеспечило «целевое и эффективное использование средств федерального бюджета и выполнение функций государственного заказчика в области охраны и воспроизводства рыб».

Также установлено отсутствие необходимого материально-технического и правового обеспечения органов рыбоохраны.

По итогам проверки на расширенном заседании коллегии Росрыболовства «был рассмотрен вопрос о принятии исчерпывающих мер по повышению эффективности государственного контроля, изъятия незаконных орудий лова», а также «предъявлены исковые заявления к хозяйствующим субъектам с требованием выполнить искусственное воспроизводство рыб».

На контроль Росрыболовства после проверки прокуратуры поставлена «ситуация по обеспечению надлежащего функционирования отраслевой системы мониторинга рыболовства». Кроме этого, ведомство обещает решить вопрос дополнительного финансирования органов рыбоохраны.

К дисциплинарной ответственности по результатам проведённых служебных проверок привлечены 12 должностных лиц органов Росрыболовства, в том числе семь — из числа руководящего состава, — добавили в Генпрокуратуре.

Как писал News.ru, ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что ведомство готово разрешить любительский лов краба, если будут установлены нормы вылова и ограничения по орудиям. Такое решение может быть принято до конца 2019 года. С этой просьбой обратились власти Мурманской области.