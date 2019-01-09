Прокуратура намерена обязать «Победу» провозить оружие

https://news.ru/storage/news/36995f94e633255f9bb183548b8b61e4/ec2e1998-f9c6-44fc-bb70-a3349eb93e94_850.jpg vk.com/pobeda.aero

Прокуратура требует от авиакомпании «Победа» разрешить провоз зарегистрированного оружия, боеприпасов и патронов. Перевозчик ранее запретил пассажирам поднимать на борт самолётов указанные предметы.

С изменениями не согласен зампрокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте. Он напоминает о приказе Минтранса РФ от 28 июня 2007 года «Об утверждении федеральных авиационных правил».

«Прокурор, ссылаясь на нормы действующего законодательства, просит суд признать незаконными действия авиакомпании по установлению запрета на перевозку оружия, боеприпасов и патронов к нему на бортах её воздушных судов и обязать авиакомпанию „Победа“ привести правила перевозки в соответствие с требованиями норм ФАП-82 (Приказ Минтранса)», — сообщили в пресс-службе Щербинского суда Москвы.

Ранее News.ru писал, что авиакомпания «Победа» станет ответчиком по делу о платной регистрации пассажиров на рейсы в аэропортах за рубежом. Иск к перевозчику подала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.