Прокопьев поможет зачисленному в отряд космонавтов брату

Российский космонавт Сергей Прокопьев поможет советами брату Евгению при подготовке к полёту на орбиту.
«Некоторые советы — вещи, которые я открыл для себя сам, и могу открыть ему сейчас заранее, чтобы он был готов к таким вещам. Потому мы взаимодействуем, и я ему помогаю», — пояснил Прокопьев.
Евгений Прокопьев является инженером-испытателем 2-й категории ПАО «РКК «Энергия им. С. П. Королёва».
Ранее News.ru писал о том, что Сергей Прокопьев, предположительно, мог случайно повредить кабель связи в скафандре при посадке корабля «Союз МС-09». По словам источника в ракетно-космической отрасли, Прокопьев обнаружил повреждение уже после закрытия переходных люков между станцией и кораблём, когда надевал скафандр.