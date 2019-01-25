Прокопьев поможет зачисленному в отряд космонавтов брату

https://news.ru/storage/news/b650eb8fca6999f60f90c5d698ca9e05/7e4e81b1-a0f1-4c43-bec4-a44fa6cb747c_850.jpg Roscosmos/Global Look Press

Сергей Прокопьев

Российский космонавт Сергей Прокопьев поможет советами брату Евгению при подготовке к полёту на орбиту.

«Некоторые советы — вещи, которые я открыл для себя сам, и могу открыть ему сейчас заранее, чтобы он был готов к таким вещам. Потому мы взаимодействуем, и я ему помогаю», — пояснил Прокопьев.

Евгений Прокопьев является инженером-испытателем 2-й категории ПАО «РКК «Энергия им. С. П. Королёва».

Ранее News.ru писал о том, что Сергей Прокопьев, предположительно, мог случайно повредить кабель связи в скафандре при посадке корабля «Союз МС-09». По словам источника в ракетно-космической отрасли, Прокопьев обнаружил повреждение уже после закрытия переходных люков между станцией и кораблём, когда надевал скафандр.