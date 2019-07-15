Стреляные гильзы, обнаруженные в подвальном помещении московского Центрального дома художника (ЦДХ) — нового пространства Третьяковки, возможно, собирались неизвестными на полигонах и хранились для сдачи в пункты приёма цветного металла, рассказала пресс-секретарь галереи Анна Котляр.
Экспертизу найденного провели сотрудники правоохранительных органов, пишет
Предположительно, стреляные гильзы собирались неизвестными лицами на полигонах и складировались с целью последующей сдачи в пункты сбора цветного металла, — говорится в сообщении.
ЦДХ прекратил существование 1 апреля текущего года и перешёл в подчинение Третьяковской галереи. Реконструкция помещений начнётся в 2022–2023 годах, а завершится к 2027 году, писал News.ru.