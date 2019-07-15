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Преследуемая властями за посты в соцсети «ВКонтакте» жительница Барнаула Мария Мотузная вернулась в Россию после того, как уехала за границу из-за уголовного преследования. Она намерена жить в Петербурге.

Пока планов куда-то отсюда уезжать без необходимости больше нет, буду жить в Питере, обживаться, — цитирует Мотузную «МБХ Медиа». Как писал News.ru, в мае студентка из Барнаула, после того, как...