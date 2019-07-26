https://static.news.ru/photo/0c8743d4-afbe-11e9-b538-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Проходка Большой кольцевой линии (БКЛ) завершена на 60%. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

По его данным, проходка тоннелей БКЛ очень сложна, в процессе используются самые разные технологии. Она осуществляется на большой глубине, рядом с работающими станциями. Одна из самых сложных для строительства станций — «Шереметьевская» — располагается на глубине порядка 80 метров.

По словам Собянина, то, что проходка БКЛ завершена уже на 60%, даёт основание предположить, что к 2022 году удастся замкнуть кольцо.

Задача архисложная, но я уверен, что строители справятся, — заявил мэр.

На БКЛ расположатся 31 станция и два электродепо. Её длина составит 70 км. С новой кольцевой линии можно будет сделать 19 пересадок на другие линии подземки, четыре пересадки на Московское центральное кольцо. Кроме того, у пассажиров будет возможность совершить пять пересадок на МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск и 11 пересадок на железнодорожные станции.

Ранее News.ru писал о том, что около 45 км тоннелей метро планируется построить в 2019 году в Москве. Это станет рекордом столичной программы развития подземки.