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Прогулки по крышам Петербурга доведут до штрафа

Jim Holmes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов за организацию нелегальных экскурсий по городским крышам. Автором документа выступил депутат Денис Четырбок.

За указанное нарушение он предлагает штрафовать граждан на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – на 25–50 тысяч рублей, а для юридических лиц размер взыскания составит от 50 до 200 тысяч рублей. На внесение поправок в проект отведён срок до 3 февраля.

По словам Четырбока, экскурсии по крышам сегодня предлагаются в Северной столице буквально на каждом шагу. Однако большинство организаторов таких развлечений не имеют соответствующих разрешений.

Принятие закона может снизить количество несчастных случаев, происходящих во время нелегальных экскурсий, и станет поддержкой для добросовестных организаторов, пишет «РГ».

Ранее News.ru писал, что в центре Москвы с крыши ОВД «Якиманка» упал бездомный. От полученных травм он скончался. Мужчина жил на крыше здания, и его не раз замечали в состоянии опьянения. 


#САНКТПЕТЕРБУРГ #штрафы #депутаты
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