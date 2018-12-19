Прогулки по крышам Петербурга доведут до штрафа

https://news.ru/storage/news/156394548bd993b221021beab8f524d0/a7b42e5d-2e87-4206-8dfe-9216a49b9d1d_850.jpg Jim Holmes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов за организацию нелегальных экскурсий по городским крышам. Автором документа выступил депутат Денис Четырбок.

За указанное нарушение он предлагает штрафовать граждан на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – на 25–50 тысяч рублей, а для юридических лиц размер взыскания составит от 50 до 200 тысяч рублей. На внесение поправок в проект отведён срок до 3 февраля.

По словам Четырбока, экскурсии по крышам сегодня предлагаются в Северной столице буквально на каждом шагу. Однако большинство организаторов таких развлечений не имеют соответствующих разрешений.

Принятие закона может снизить количество несчастных случаев, происходящих во время нелегальных экскурсий, и станет поддержкой для добросовестных организаторов, пишет «РГ».

Ранее News.ru писал, что в центре Москвы с крыши ОВД «Якиманка» упал бездомный. От полученных травм он скончался. Мужчина жил на крыше здания, и его не раз замечали в состоянии опьянения.