Прогулки по крышам Петербурга доведут до штрафа

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов за организацию нелегальных экскурсий по городским крышам. Автором документа выступил депутат Денис Четырбок.
За указанное нарушение он предлагает штрафовать граждан на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – на 25–50 тысяч рублей, а для юридических лиц размер взыскания составит от 50 до 200 тысяч рублей. На внесение поправок в проект отведён срок до 3 февраля.
По словам Четырбока, экскурсии по крышам сегодня предлагаются в Северной столице буквально на каждом шагу. Однако большинство организаторов таких развлечений не имеют соответствующих разрешений.
Принятие закона может снизить количество несчастных случаев, происходящих во время нелегальных экскурсий, и станет поддержкой для добросовестных организаторов, пишет «РГ».
Ранее News.ru писал, что в центре Москвы с крыши ОВД «Якиманка» упал бездомный. От полученных травм он скончался. Мужчина жил на крыше здания, и его не раз замечали в состоянии опьянения.