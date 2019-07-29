https://static.news.ru/photo/fbbdd38c-b22f-11e9-bad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin Кредит/Zuma/TASS

Требование силовиков к работникам СМИ направлять в МВД данные о сотрудниках, которые будут освещать не разрешённую властями манифестацию 27 июля в Москве, является незаконным. Об этом говорится в заявлении Профсоюза журналистов.

Акции у мэрии Москвы 27 июля предшествовало требование правоохранительных органов к СМИ заблаговременно направлять в МВД данные о сотрудниках, которые будут освещать мероприятие. Это незаконное требование: для освещения массовых публичных мероприятий никакая аккредитация журналистам не требуется, основанием их беспрепятственного доступа на места акций служит редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста, — говорится в заявлении на странице Профсоюза журналистов в Facebook .

Организация расценивает данную практику «как форму запугивания и считает абсолютно неприемлемым любое давление на СМИ и журналистов, освещающих общественно значимые события — особенно если это связано с применением насилия и ограничением свободы журналистов, даже кратковременным».

Использование силы и массовых задержаний против мирных демонстрантов неприемлемы в принципе, — подчеркнули в профсоюзе.

По итогам акции солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, которых власти не допустили до выборов, было задержано 24 журналиста, в том числе к девяти сотрудникам СМИ была применена сила, двое из задержанных корреспондентов были оставлены в отделах полиции до суда.

Кроме того, в профсоюзе напомнили, что 27 июля силовики вызвали на допрос главного редактора телеканала «Дождь» Александру Перепелову.

В ходе допроса в Главном следственном управлении СК по Москве ей задавали вопросы, связанные с освещением несогласованной акции за свободные выборы в Мосгордуму. Правозащитники предполагают, что речь идет об уголовном деле о воспрепятствовании работе избиркомов. Вечером сервер «Дождя» подвергся DDoS-атаке, — говорится в заявлении.

Как писал News.ru, московские суды получили 203 протокола об административных правонарушениях, составленных на задержанных во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых власти не допустили до выборов.

Кроме этого, Мещанский суд Москвы арестовал до 27 сентября Евгения Коваленко, которого силовики обвиняют в нападении на представителя ОМОНа во время акции 27 июля. По данным СК, он якобы признал вину.