https://static.news.ru/photo/f53220c4-a175-11e9-89d8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

8 июля появилось постановление о включении профилактики абортов в список общественно полезных услуг. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ.

Также в перечень вошла профилактика социального сиротства, которая должна предотвратить отказ от новорождённых детей и сократить случаи лишения родительских прав. Теперь правительство обязано предоставлять родителям психологическую, педагогическую и юридическую помощь.

[Утверждаются] профилактика отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав, — написано в распоряжении.

Документ вступит в силу 1 января 2020 года.

Ранее News.ru писал, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предлагал платить женщинам за отказ от аборта. По его мнению, власти должны ввести пособие за рождение ребенка и платить матерям, передающим детей государству.