8 июля появилось постановление о включении профилактики абортов в список общественно полезных услуг. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ.
Также в перечень вошла профилактика социального сиротства, которая должна предотвратить отказ от новорождённых детей и сократить случаи лишения родительских прав. Теперь правительство обязано предоставлять родителям психологическую, педагогическую и юридическую помощь.
[Утверждаются] профилактика отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав, — написано в распоряжении.
Документ вступит в силу 1 января 2020 года.
Ранее News.ru писал, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предлагал платить женщинам за отказ от аборта. По его мнению, власти должны ввести пособие за рождение ребенка и платить матерям, передающим детей государству.