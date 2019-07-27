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Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института профессор Азалия Блинова выделила главные речевые ошибки, за которые должно быть стыдно всем русскоязычным гражданам.

Лидер рейтинга — «звОнит». Неправильное ударение в этом слове с головой выдаёт невысокий культурный уровень человека, — сообщает «Российская газета».

Профессор также выделила уральские диалектизмы «ихние» и «евонные», а также просторечные «ложат» и «плотят». Она напомнила и о правильной постановке ударений: тОрты, договОры, и о том, что кофе называется «эспрессо», а не «экспрессо».

Блинова также привела в пример чиновничьи «перлы»: «В двухтысчно первом году» и «Мы стали более лучше одеваться». В число самых распространённых ошибок вошло неправильное применение глаголов «надевать» и «одевать».

Как писал News.ru, учительница русского языка из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман опубликовала на своём YouTube-канале «Училка vs ТВ» видео, в котором разобрала речевые ошибки знаменитого блогера Юрия Дудя. По словам педагога, журналист постоянно неправильно ставит ударение в нескольких глаголах. Ведущий сказал «черпАть» вместо «чЕрпать», а также «откупОриться» вместо «откУпориться». Учительница выпускает видео раз в неделю. Ранее она уже разобрала ошибки Дмитрия Киселёва, Ольги Скабеевой, Леры Кудрявцевой и других.