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Проезд в столичном транспорте подорожает с января

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1% с начала 2019 года, заявили в столичном департаменте транспорта. При этом цена разовой поездки не изменится.

Со 2 января проезд по карте «Тройка» составит 38 рублей за поездку. Билет «Единый» на 60 поездок подорожает до 1900 рублей. Срок его действия составит 45 дней.

Проезд по тарифу «90 минут» по карте «Тройка» будет равен 59 рублям вместо 56 рублей, сообщает RT.

Как ранее писал News.ru, департамент экономической политики и развития Москвы сообщил, что с начала следующего года возрастёт стоимость проезда в электричках в столичном регионе. В ведомстве отметили, что тариф не будет пересматриваться в течение года.


#москва #цены #транспорт #проезд
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