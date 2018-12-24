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Проезд по участку Моховой в центре Москвы будет ограничен

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

В связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» проезд транспорта в центре Москвы 28 и 29 декабря будет ограничен.

В частности, будет закрыто движение на одной полосе по участку улицы Моховая – от Большой Никитской до Тверской.

В Транспортном комплексе Москвы уточнили, что ограничения будут действовать с 00:01 28 декабря до 00:01 29 декабря.

Кроме того, 26 декабря с 08:30 до 15:00 для проезда перекроют Большой Москворецкий мост, площадь Васильевского спуска, а также Москворецкую улицу и Варварку. Ограничения будут введены в связи с проведением общероссийской новогодней елки в Кремлевском дворце.

С 31 декабря по 2 января будет работать только один вход на станцию метро «Охотный Ряд».

Ранее News.ru писал о том, что вход на Красную площадь в ночь на 1 января будет открыт для всех желающих. При этом встретить 2019 год под бой курантов будет возможно только после прохождения личного досмотра.


#москва #ограничениедвижения #транспортмосквы
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