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Проезд в электричках Москвы и области подорожает

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Департамент экономической политики и развития Москвы сообщил, что с начала следующего года возрастёт стоимость проезда в электричках в столичном регионе. В ведомстве отметили, что тариф не будет пересматриваться в течение года.

Так, с 1 января 2019 года стоимость проезда по Москве составит 36 рублей, то есть на два рубля больше нынешней, а пересечение одной зоны по территории Подмосковья — 23 рубля (сейчас 22). В департаменте отметили, что рост не превышает инфляции за 2,5 года, которая, по прогнозу МЭР, составит 9,2%, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал, что Московская железная дорога запустила около сотни новых пригородных поездов. Большинство составов начали курсировать на Курском, Белорусском и Казанском направлениях, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.


#москва #стоимость #Московскаяобласть #электрички #проезд
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