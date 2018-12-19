Проезд в электричках Москвы и области подорожает

https://news.ru/storage/news/e646a5b1bdeb85bf1450dc3561ce464a/41dde2cc-b1b2-4f67-94e3-429651f0a7cc_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Департамент экономической политики и развития Москвы сообщил, что с начала следующего года возрастёт стоимость проезда в электричках в столичном регионе. В ведомстве отметили, что тариф не будет пересматриваться в течение года.

Так, с 1 января 2019 года стоимость проезда по Москве составит 36 рублей, то есть на два рубля больше нынешней, а пересечение одной зоны по территории Подмосковья — 23 рубля (сейчас 22). В департаменте отметили, что рост не превышает инфляции за 2,5 года, которая, по прогнозу МЭР, составит 9,2%, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал, что Московская железная дорога запустила около сотни новых пригородных поездов. Большинство составов начали курсировать на Курском, Белорусском и Казанском направлениях, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.