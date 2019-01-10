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Проезд Девичьего Поля в Москве перекроют в январе

АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Транспортное движение в проезде Девичьего Поля перекроют в январе для подготовки к военному параду, который пройдёт 9 мая на Красной площади.

«Движение транспорта на участке проезда Девичьего Поля будет перекрыто 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 и 30 января с 7:00 до 9:30 в связи с подготовкой к Военному параду на Красной площади 9 мая 2019 г.», — говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

Участок Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком будет полностью перекрыт, информирует АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, власти Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передали российской стороне 30 советских танков Т-34, которые до недавнего времени находились на вооружении армии государства. Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России.


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