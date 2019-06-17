https://static.news.ru/photo/b56844ae-9122-11e9-bf1d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах». В случае их возникновения ведомство введёт режим централизованного управления Сетью.

В документе, обнародованном на сайте проектов правовых актов , отмечается, что ограничения, которые РКН установит в случае «внешней угрозы», коснутся пользователей на территории России. Они не смогут использовать для общения сети связи, расположенные за пределами страны.

Обмен сообщениями калининградцев и жителей других регионов с помощью такой меры ограничивать не будут. Это же касается и взаимодействия между посольствами, консульствами и иными дипломатическими представительствами с Россией.

Как писал News.ru, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета. Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил этот документ с ядерным оружием. По его словам, защищать российский сегмент глобальной Сети необходимо.