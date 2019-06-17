Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах». В случае их возникновения ведомство введёт режим централизованного управления Сетью.
В документе, обнародованном на
Обмен сообщениями калининградцев и жителей других регионов с помощью такой меры ограничивать не будут. Это же касается и взаимодействия между посольствами, консульствами и иными дипломатическими представительствами с Россией.
Как писал News.ru, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета. Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил этот документ с ядерным оружием. По его словам, защищать российский сегмент глобальной Сети необходимо.