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Проект о фейках прошёл первое чтение в Госдуме

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за распространение фейковой информации в СМИ. Проект был принят 336 голосами «за» при 44 «против», один человек воздержался. Источник News.ru в одной из партий считает, что, скорее всего, проект теперь «заморозят» на неопределенное время.

Проект предусматривает штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей и блокировку сообщений «в течение суток». Парламентарии обсуждали изменения более трех часов, а вопросы основному докладчику — сенатору Людмиле Боковой — задавали более 20 депутатов. Рекордное, по словам спикера Вячеслава Володина, количество «в нынешнем году».

Авторы настаивали на том, что распространение информации создает угрозу безопасности граждан и «деятельности объектов инфраструктуры». Поддержавшие их единороссы приводили в пример европейские страны, где установлена «куда более жесткая, вплоть до уголовной» ответственность за распространение фейков. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил представителей «Единой России» «принять закон для спасения себя, страны и коммунистов». Выступавшие против представители КПРФ и справороссы указывали на «сырость и несбалансированность» проекта.

Пакет законопроектов в Госдуму 12 декабря 2018 года внесла группа парламентариев во главе с сенатором Андреем Клишасом. В них предусматриваются до 15 суток ареста для пользователей Интернета за выражение «явного неуважения к обществу и государству» и штрафы до 1 млн рублей для СМИ за публикацию недостоверной информации. В обоих случаях также предусмотрена внесудебная блокировка сведений, которые Генпрокуратура сочтет противоправными, информирует «Парламентская газета».

Представители Генпрокуратуры и Минкомсвязи на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике законопроекты раскритиковали. Однако позже Генпрокуратура свое мнение поменяла. Правительство все документы поддержало.

Как ранее писал News.ru, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о борьбе с распространением материалов, оскорбляющих российские государственные символы и институты власти.


#госдума #законопроекты #фейки
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