https://static.news.ru/photo/53da26ba-94d0-11e9-be3a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Продолжат ли грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines полёты в Россию после 8 июля, пока неизвестно. Об этом заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Там отметили, что ещё не определились с перспективами, так как запрет, установленный президентом РФ Владимиром Путиным, распространяется на российские авиакомпании.

Мы пока не можем ничего сказать, поскольку информация, связанная с дальнейшей деятельностью грузинских авиакомпаний, осуществляющих полёты в РФ, проясняется, — цитирует « Интерфакс » представителя агентства.

Указ, запрещающий авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля, Путин подписал 21 июня в связи со сложной политической ситуацией в этой стране. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путёвки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Волнения в грузинской столице вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.