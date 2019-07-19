https://static.news.ru/photo/7ef32fd6-aa2e-11e9-bdbf-fa163e074e61_1024.jpg Руслан Бальбек Фото: RuslanBalbek/facebook.com

Отказ освободить Вышинского продиктован властями Киева. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Конечно, сейчас в Киеве уже дали указание судебным инстанциям, чтобы Вышинского не освобождали, но я уверен, что и сам главред РИА Новости Украина не захотел бы, чтоб его отпустили в обмен на террориста, — цитирует парламентария РИА Новости .

Он подчеркнул, что украинская власть сознательно создаёт ухудшение условий для Вышинского, тем самым пытаясь подготовить плацдарм для торга по обмену Сенцова.

Ранее Подольский районный суд Киева не нашёл оснований для освобождения руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и продлил ему срок ареста. Согласно решению суда, под стражей журналист останется до 19 сентября. Следующее заседание по его делу состоится 16 сентября.

Ситуацию уже прокомментировали в российском МИДе. Как заявила официальный представитель ведомства России Мария Захарова, принятое решение является стыдом и позором, писал News.ru.