https://static.news.ru/photo/44f44cde-94a8-11e9-9520-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/Shamxal Gozelov

Торговый работник Шамхал Гозелов увидел, как мужчина обронил пакет с деньгами на выходе из банка и уехал. Продавцу фруктов пришлось отправиться в погоню, чтобы вернуть деньги.

Владелец оброненного пакета долго не хотел останавливать машину, хотя Шамхал сигналил ему и мигал фарами. Когда ситуация прояснилась, Гозелов отказался от вознаграждения и хозяин денег подарил ему дорогой коньяк, рассказывает « Комсомольская правда ».

Ранее News.ru писал, что канадский путешественник сумел взломать сейф, 40 лет пролежавший в подвале музея Vermilion города Альберте. Сделать это пытались представитель производителя предмета, кузнецы, работники музея и даже обычные посетители.