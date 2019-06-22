Торговый работник Шамхал Гозелов увидел, как мужчина обронил пакет с деньгами на выходе из банка и уехал. Продавцу фруктов пришлось отправиться в погоню, чтобы вернуть деньги.
Владелец оброненного пакета долго не хотел останавливать машину, хотя Шамхал сигналил ему и мигал фарами. Когда ситуация прояснилась, Гозелов отказался от вознаграждения и хозяин денег подарил ему дорогой коньяк, рассказывает «
Ранее News.ru писал, что канадский путешественник сумел взломать сейф, 40 лет пролежавший в подвале музея Vermilion города Альберте. Сделать это пытались представитель производителя предмета, кузнецы, работники музея и даже обычные посетители.