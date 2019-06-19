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Москва начала процесс перехода к раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов. Постановление было утверждено в ходе заседания президиума правительства столицы, которое провёл мэр Сергей Собянин.

Первый этап реализации программы планируется начать 1 января 2020 года. До этого времени во всех районах города будут установлены специальные ёмкости для вторичного сырья, к которому относятся пластик, стекло, бумага, картон и металл (алюминиевые банки). Остальной мусор горожане продолжат выбрасывать в обычные контейнеры.

Аналогичную систему внедрят в учреждениях социальной направленности. В будущем планируется присоединить к ней магазины и другие объекты сферы обслуживания.

Благодаря раздельному сбору мусора увеличится доля вторичной переработки отходов и сократятся объёмы их захоронения, передаёт mos.ru .

Ранее News.ru писал, что только 16% россиян сортируют отходы. Половина опрошенных людей готова присоединиться к раздельному сбору, только если баки будут находиться рядом с домом.