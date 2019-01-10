USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,295 $   Brent60.37 $ Bitcoin4,049.90 $
МОСКВА-10°C10:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Процент венерических заболеваний снизился в РФ

Viktor Chernov/Global Look Press эксклюзивы

общество [ версия для печати ]

По данным Министерства здравоохранения, за 17 лет россияне стали меньше болеть венерическими заболеваниями.

Количество заболевших сифилисом снизилось на 88%, а гонококковой инфекцией — на 90%.

Однако уровень заболеваемости в некоторых регионах страны выше, чем в других.

Так, по итогам 2017 года большее число инфицированных всеми формами сифилиса было отмечено в Республике Тыва. На 100 тысяч населения приходится 63,7 случая болезни. Также Иркутская и Амурская области стали рекордсменами по количеству заразившихся — 46,1 и 45,5 случая соответственно на 100 тысяч населения.

Что касается гонококковой инфекции (гонореи), то хуже всего ситуация обстоит в Чукотском автономном округе, Республике Саха и Республике Тыва. Реже всего гонореей заболевали в Чечне, Москве и Ленинградской области.

Как ранее писал News.ru, в России, по данным Минздрава, снижается заболеваемость венерическими болезнями. News.ru ознакомился с документами и сравнил показатели 2017 и 2000 годов.


самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
Сифилис угрожает Туве, гонорея — Чукотке
здоровье 08:15, 10 января 2019
Где в России риск заразиться ЗППП выше
Сифилис угрожает Туве, гонорея — Чукотке
общество 21:08, 5 января 2019
Заболевание стало причиной смерти Криса Кельми
общество 16:14, 26 ноября 2018
Перечень редких заболеваний расширили
Лента новостей
оружие 10:46
Корабль «Североморск» зашёл в Севастополь
экономика 10:45
В РФ выросла надбавка для пенсионеров старше 80 лет
наука 10:34
Роскосмос может создать ракетостроительный холдинг
в мире 10:34
У украинской блогерши умер отец на блокпосту в ДНР
экономика 10:29
Курс рубля снижается на открытии торговой сессии
Другие новости
общество 09:38
Работникам «Электроцинка» ищут новую работу
общество 08:30
Синтетические бриллианты будут маркировать
общество 07:13
Подрядчика Восточного обвинили в крупном хищении
общество 06:46
Работодатели вносят россиян в нелегальные чёрные списки
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top