Процент венерических заболеваний снизился в РФ

https://news.ru/storage/news/b5726c5aed2de6b2200c2fc84149f2d4/d44c63a1-d16e-4b7f-a64a-965eeec479b7_850.jpg Viktor Chernov/Global Look Press эксклюзивы

По данным Министерства здравоохранения, за 17 лет россияне стали меньше болеть венерическими заболеваниями.

Количество заболевших сифилисом снизилось на 88%, а гонококковой инфекцией — на 90%.

Однако уровень заболеваемости в некоторых регионах страны выше, чем в других.

Так, по итогам 2017 года большее число инфицированных всеми формами сифилиса было отмечено в Республике Тыва. На 100 тысяч населения приходится 63,7 случая болезни. Также Иркутская и Амурская области стали рекордсменами по количеству заразившихся — 46,1 и 45,5 случая соответственно на 100 тысяч населения.

Что касается гонококковой инфекции (гонореи), то хуже всего ситуация обстоит в Чукотском автономном округе, Республике Саха и Республике Тыва. Реже всего гонореей заболевали в Чечне, Москве и Ленинградской области.

Как ранее писал News.ru, в России, по данным Минздрава, снижается заболеваемость венерическими болезнями. News.ru ознакомился с документами и сравнил показатели 2017 и 2000 годов.