Пользователи мобильных сетей сообщают о проблемах со связью в центре столицы. Высокоскоростной мобильный Интернет работает с перебоями или отключён совсем у всех операторов связи.
LTE и 3G пропал у москвичей за час до начала несогласованного митинга за свободные выборы. О плохой работе сети в подземке сообщают пользователи всех операторов «Большой тройки» (МТС, «Билайн» и «Мегафон»). На улицах перебои зафиксированы у МТС.
IT-эксперт центра «Карнеги» Максим Климарев рассказал журналистам «
По остальным операторам пока подтверждения нет, — отметил он.
Ранее News.ru писал, что в столице проходит митинг за честные выборы в Мосгодуму. Видео задержания нескольких участников несанционированного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.