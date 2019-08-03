https://static.news.ru/photo/10d132be-b5fa-11e9-9d5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Пользователи мобильных сетей сообщают о проблемах со связью в центре столицы. Высокоскоростной мобильный Интернет работает с перебоями или отключён совсем у всех операторов связи.

LTE и 3G пропал у москвичей за час до начала несогласованного митинга за свободные выборы. О плохой работе сети в подземке сообщают пользователи всех операторов «Большой тройки» (МТС, «Билайн» и «Мегафон»). На улицах перебои зафиксированы у МТС.

IT-эксперт центра «Карнеги» Максим Климарев рассказал журналистам « Новой газеты », что за час до начала акции базовые станции «Билайна» и МТС были переведены в режим «GSM-only», обеспечивающий исключительно телефонную связь.

По остальным операторам пока подтверждения нет, — отметил он.

Ранее News.ru писал, что в столице проходит митинг за честные выборы в Мосгодуму. Видео задержания нескольких участников несанционированного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.