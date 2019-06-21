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Расширенное заседание Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) с участием руководителей исламских центров страны и богословов сконцентрирует внимание на создании единой базы регистрации «никахов». Речь идёт о бракосочетаниях по нормам шариата.

Существует проблема «скрытых браков». Бывает так, что девушка, придерживающаяся канонов мусульманской религии, становится второй, а то и третьей женой, а потом ставит перед фактом о бракосочетании двух первых жён своего мужа, — цитирует РИА Новости муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.

По словам священнослужителя, такая ситуация нередко приводит к конфликтам. Исламские нормы частично учитывают «скрытые браки», но нередко церемония бракосочетания проходит без оповещения родных. Обряд таким образом намеренно скрывается.

Люди, женившиеся по мусульманским законам, должны поставить в известность родителей, родственников, близких, друзей. Чтобы для последних это не стало неприятным сюрпризом, — продолжил Аляутдинов.

По его мнению, «мужчина обязан известить других жён, если таковые у него есть». Проблему подобных браков, как отмечает муфтий, можно решить лишь созданием единой базы данных бракосочетания по нормам шариата.

Ильдар Аляутдинов пообещал, что мусульманское духовенство будет «работать в данном направлении», и выразил надежду на то, что «этот проект станет масштабным».

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