Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Движение транспорта в центр по Каширскому шоссе на въезде в Москву восстановлено. Затор был вызван ДТП с участием грузового автомобиля, который перевернулся на повороте.

О том, что по Каширскому шоссе снова можно ехать без затруднений, сообщает Twitter Московского транспортного комплекса.

Ранее News.ru писал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв принёс извинения жителям за неудобства, вызванные строительством дорожной развязки в Красногорске. Он заверил, что все работы закончатся уже в сентябре.

 

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