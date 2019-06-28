https://static.news.ru/photo/06249ba2-9b48-11e9-9c15-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Движение транспорта в центр по Каширскому шоссе на въезде в Москву восстановлено. Затор был вызван ДТП с участием грузового автомобиля, который перевернулся на повороте.

О том, что по Каширскому шоссе снова можно ехать без затруднений, сообщает Twitter Московского транспортного комплекса.

Проезжая часть свободна — Московский транспорт (@DtRoad) 30 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв принёс извинения жителям за неудобства, вызванные строительством дорожной развязки в Красногорске. Он заверил, что все работы закончатся уже в сентябре.