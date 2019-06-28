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Михаил Щипанов
Движение транспорта в центр по Каширскому шоссе на въезде в Москву восстановлено. Затор был вызван ДТП с участием грузового автомобиля, который перевернулся на повороте.
О том, что по Каширскому шоссе снова можно ехать без затруднений, сообщает Twitter Московского транспортного комплекса.
Проезжая часть свободна— Московский транспорт (@DtRoad) 30 июня 2019 г.
Проезжая часть свободна
Ранее News.ru писал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв принёс извинения жителям за неудобства, вызванные строительством дорожной развязки в Красногорске. Он заверил, что все работы закончатся уже в сентябре.
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Прокуратура Рязанской области заинтересовалась ростом регистрации гражданских браков с иностранцами. Надзорное ведомство организовало проверку.
Результаты рейда показали, что все браки с иностранными гражданами были фиктивными, а супруги не проживали вместе ни до регистрации ни после того, как официально стали мужем и женой. В основном...
Пробка на въезде в Москву рассосалась