Экс-мэр Екатеринбурга устроил массовую пробежку для трезвых

Утренняя пробежка, посвящённая наступившему Новому году, состоялась утром 1 января в Екатеринбурге. Организатором «трезвой пробежки» стал бывший мэр города Евгений Ройзман.
Подобное мероприятие происходит в городе уже в пятый раз. Этим утром на пробежку вышли около 300 человек.
«Полная набережная бегунов была! При этом люди совершенно разные — были даже чемпионы мира и мастера спорта. Все получили удовольствие», — рассказал Ройзман в комментарии порталу E1.
Сложилась добрая традиция в Екатеринбурге начинать год с пробежки. Много народу пришли сегодня. Начали год красиво! pic.twitter.com/HbMSjiYQ8p— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 1 января 2019 г.
Бегуны преодолели около семи километров. После этого отправились пить чай в Ельцин-центр, где всех угощали печеньем, которое выпекают по рецепту Наины Ельциной.
Ранее News.ru сообщал о задержании Ройзмана на митинге. Задержание произошло на акции против пенсионной реформы, объявленной сторонниками оппозиционера Алексея Навального.