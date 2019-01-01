Экс-мэр Екатеринбурга устроил массовую пробежку для трезвых

https://news.ru/storage/news/1993c65221506ae7657db21590d8f18f/4b15cae4-5fde-49f8-b420-9f4ee11eb63d_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Утренняя пробежка, посвящённая наступившему Новому году, состоялась утром 1 января в Екатеринбурге. Организатором «трезвой пробежки» стал бывший мэр города Евгений Ройзман.

Подобное мероприятие происходит в городе уже в пятый раз. Этим утром на пробежку вышли около 300 человек.

«Полная набережная бегунов была! При этом люди совершенно разные — были даже чемпионы мира и мастера спорта. Все получили удовольствие», — рассказал Ройзман в комментарии порталу E1.

Сложилась добрая традиция в Екатеринбурге начинать год с пробежки. Много народу пришли сегодня. Начали год красиво! pic.twitter.com/HbMSjiYQ8p — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 1 января 2019 г.

Бегуны преодолели около семи километров. После этого отправились пить чай в Ельцин-центр, где всех угощали печеньем, которое выпекают по рецепту Наины Ельциной.

Ранее News.ru сообщал о задержании Ройзмана на митинге. Задержание произошло на акции против пенсионной реформы, объявленной сторонниками оппозиционера Алексея Навального.