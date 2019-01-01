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Экс-мэр Екатеринбурга устроил массовую пробежку для трезвых

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Утренняя пробежка, посвящённая наступившему Новому году, состоялась утром 1 января в Екатеринбурге. Организатором «трезвой пробежки» стал бывший мэр города Евгений Ройзман.

Подобное мероприятие происходит в городе уже в пятый раз. Этим утром на пробежку вышли около 300 человек.

«Полная набережная бегунов была! При этом люди совершенно разные — были даже чемпионы мира и мастера спорта. Все получили удовольствие», — рассказал Ройзман в комментарии порталу E1.

Бегуны преодолели около семи километров. После этого отправились пить чай в Ельцин-центр, где всех угощали печеньем, которое выпекают по рецепту Наины Ельциной.

Ранее News.ru сообщал о задержании Ройзмана на митинге. Задержание произошло на акции против пенсионной реформы, объявленной сторонниками оппозиционера Алексея Навального.


#спорт #екатеринбург #Ройзман
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