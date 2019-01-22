Студентов без прописки будут забирать в армию

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Отсутствие постоянной регистрации теперь не поможет скрыться от военкомов. Молодых людей призывного возраста обязали вставать на воинский учёт по месту жительства.

Соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума. Как отмечают парламентарии, до принятия закона студенты уезжали в другие города и без регистрации по месту фактического проживания не могли встать на воинский учёт.

Депутаты считают, что с помощью принятия новых поправок существенно снизится нагрузка на военкоматы и вырастет эффективность призывной кампании, информирует «Профиль».

Как пояснил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, закон направлен в первую очередь на студентов, которые прекратили учёбу и потеряли отсрочку.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об увеличении штрафов за неявку призывников в военкомат от 500 до 3 тыс. рублей, писал News.ru.