Мужчина из Нижневартовска в судебном порядке опротестовал решение военного комиссариата о признании его негодным к службе по призыву. Городской суд удовлетворил его иск.
Призывник получил повестку, однако не смог отправиться в армию из-за заведённого не него уголовного дела, передаёт
Источник в комиссариате рассказал журналистам, что люди с уголовным прошлым призываются по отдельному плану.
Если есть уголовное прошлое, вне зависимости от того, прекратилось дело по примирению сторон или нет — это уже отдельная категория. На этот призыв плана от нижневартовского военкомата по таким призывникам не было, — поделился информатор.
Решения о подаче апелляции ещё не принято.
Как писал News.ru, Минобороны РФ предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Изменения касаются процедуры прохождения медкомиссии. В первую очередь речь идёт о расширении полномочий призывных комиссий. Врачи смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку. Ещё одной важной поправкой станет замена понятия «осмотр» на «освидетельствование».