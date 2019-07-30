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МЧС России готово включиться в работу Росслесхоза и увеличить группировку, направленную для борьбы с лесными пожарами. В настоящее время количество огнеборцев в регионах незначительно, однако ведомство может увеличить его до 16 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что 29 и 30 июля в Сибирь выехали руководители МЧС. Они займутся организацией работы РСЧС. Руководители регионов должны сосредоточиться на проблемах задымлённости. Сейчас МЧС занимается защитой населения...