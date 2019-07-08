https://static.news.ru/photo/18334f2e-a173-11e9-a8d0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

94-летняя жительница Воронежа обратилась в районную прокуратуру с жалобой на то, что её лишили доступа к пенсионному счёту. Причина в том, что Александра Матвеевна задолжала за коммунальные услуги около 20 тысяч рублей.

Судебные приставы уже три раза снимали с её счёта по 5−6 тысяч рублей, а теперь и вовсе заблокировали его, сделав для долгожительницы невозможной покупку продуктов и лекарств. Родственников у пенсионерки не осталось.

Сама пожилая женщина объяснила неуплату тем, что ей физически тяжело дойти до банка, сообщает « Ридус ». В надзорный орган она смогла обратиться с помощью местного издания « Блокнот Воронеж ».

Я неходячий человек. Иногда соседи помогают, друзья покойного мужа, — рассказывает женщина.

Ранее News.ru писал о 76-летнем Валерии Кулаеве из Свердловской области, который объявил голодовку. Таким образом он выражает несогласие с решением суда, по которому 50% его пенсии удерживают в счёт погашения долга перед управляющей компанией. В итоге в месяц пенсионер вынужден выживать на 4953 рубля 07 копеек.

Мужчина за несколько лет накопил долг за отопление в 150 тысяч рублей. Он не платил намеренно, так как, по его мнению, услуга оказывалась плохо.