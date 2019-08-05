https://static.news.ru/photo/07013a3c-b770-11e9-a301-fa163e074e61_660.jpg Фото: dreamssoar.org/Global Look Press

Судебные приставы задержали женщину — второго пилота авиакомпании, которая должна была отправиться в первый для неё международный рейс. Чтобы получить право на работу, ей пришлось в тот же день погасить более 1 млн рублей задолженности.

Должницу — жительницу Пушкина 1993 года рождения — остановили прямо в аэропорту. В её отношении было возбуждено 127 исполнительных производств, больше ста из которых связаны с нарушениями скоростного режима на дорогах и правил парковки. Также у неё имелись долги по налогам и перед банками, сообщили в пресс-службе Петербургского управления службы судебных приставов.

В день задержания она заплатила долги в полном объёме.

Как писал News.ru ранее, коллекторам уточнили принципы взаимодействия с должниками по кредитам и займам. Если взыскатель звонит человеку более положенных по закону раз, то любой случай такого нарушения будет считаться единичным и оконченным в соответствующий день, а не продолжающимся, а правонарушение — недлящимся, поэтому по каждому такому поводу гражданин может в течение года подать жалобу.