Приставы на Кубани арестовали самолёт

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Кубанские приставы арестовали на хуторе Белевцы двухместный легкомоторный самолёт Alpha Trainer. Об этом сообщает УФССП по Краснодарскому краю.

Самолёт был арестован за долги его хозяина перед банком. Решение об обращении взыскания на заложенную машину принял Савёловский суд Москвы, говорится на сайте ведомства.

«Должник и судебный пристав проследовали на аэродром Белевцы, где залоговый самолет Alpha Trainer №ЕЭВС.03.2003 был арестован и оставлен на ответственное хранение без права пользования», — отметили в управлении.

Лёгкомоторный самолёт Alpha Trainer создан для обучения в лётных школах. Его стоимость в России достигает €100 тыс.

Как писал News.ru, ранее представитель УФССП по Башкортостану сообщил, что в Уфе судебные приставы арестовали артистов шапито. Сотрудники ведомства остановили представление передвижного цирка и на глазах у зрителей вывели артистов в наручниках, выполнив судебное решение о закрытии шоу за нарушение правил пожарной безопасности.