Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена распространить на всю Россию практику поиска должников с помощью камер видеонаблюдения. Пока такой метод применяется только в столице.
По словам главы ведомства Дмитрия Аристова, данный способ позволит ускорить розыск лиц, имеющих задолженности, на всей территории страны, сообщает
Ранее News.ru писал, что за первые шесть месяцев 2019 года приставы взыскали с россиян долги на сумму свыше 340 млрд рублей. Из них 44,5 млрд выплатили граждане, которые из-за долгов не могли выехать за пределы страны.