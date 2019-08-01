Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена распространить на всю Россию практику поиска должников с помощью камер видеонаблюдения. Пока такой метод применяется только в столице.

По словам главы ведомства Дмитрия Аристова, данный способ позволит ускорить розыск лиц, имеющих задолженности, на всей территории страны, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что за первые шесть месяцев 2019 года приставы взыскали с россиян долги на сумму свыше 340 млрд рублей. Из них 44,5 млрд выплатили граждане, которые из-за долгов не могли выехать за пределы страны.

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