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Количество работающих пенсионеров в России за последние четыре года сократилось на треть. Такие данные озвучили в Росстате.

Уменьшение составило 35%. Если в 2015 году трудовую деятельность продолжали около 15 млн россиян пенсионного возраста, то сейчас их около 10 млн. При этом работающих женщин оказалось гораздо больше, чем...