https://static.news.ru/photo/fb99cc7a-a03d-11e9-93fb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olaf Döring/imageBROKER.com

Голландский технологический университет Эйндховена начал реализацию программы отбора нанимаемых исследователей по гендерному признаку.

Предпочтение отдаётся кандидатам женского пола, их обеспечат дополнительным стартовым грантом в €100 000. В институте пояснили, что законодательство разрешает наём конкретных групп, представленных недостаточным образом, сообщает РИА Новости .

Уточняется, что если в течение шести месяцев вакантное место не займёт женщина, отбор кандидатов на конкретную позицию будет осуществляться вне программы.

Ранее News.ru писал, что режиссёр Андрей Кончаловский выступил против гендерного равноправия в искусстве. Он раскритиковал меморандум о гендерном равноправии, который был заключён между Каннским и Берлинским кинофестивалями.