Голландский технологический университет Эйндховена начал реализацию программы отбора нанимаемых исследователей по гендерному признаку.
Предпочтение отдаётся кандидатам женского пола, их обеспечат дополнительным стартовым грантом в €100 000. В институте пояснили, что законодательство разрешает наём конкретных групп, представленных недостаточным образом, сообщает
Уточняется, что если в течение шести месяцев вакантное место не займёт женщина, отбор кандидатов на конкретную позицию будет осуществляться вне программы.
Ранее News.ru писал, что режиссёр Андрей Кончаловский выступил против гендерного равноправия в искусстве. Он раскритиковал меморандум о гендерном равноправии, который был заключён между Каннским и Берлинским кинофестивалями.