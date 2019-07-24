https://static.news.ru/photo/439b0f0c-ae08-11e9-8232-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Госдума приняла закон, защищающий граждан от мошеннической продажи их недвижимости посредством незаконного использования электронной подписи. Собственникам дают гарантии, что без их ведома электронные документы о переходе прав приниматься к исполнению не будут.

Законопроект предлагает установить, что переход права на недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной форме, будет осуществляться только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов, — цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Как писал News.ru, в Москве у мужчины украли квартиру без его ведома — жильё просто переоформили посредством электронной подписи. О том, что теперь он живёт не у себя дома, Роман С. узнал случайно — в очередной квитанции за коммунальные услуги под его адресом стояла чужая фамилия. Информация об этом стала вирусной в соцсетях, многие пользователи из Москвы репостят её с паническими комментариями.