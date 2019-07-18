https://static.news.ru/photo/b1eea3fc-a939-11e9-8d53-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Священник одного из храмов Новороссийска нецензурно высказался в адрес прихожан и пытался отказать им в крещении. Так утверждает одна из местных жительниц. Настоятель церкви и другие священники заявляют, что с удивлением узнали о произошедшем.

По словам женщины, протоиерей Валерий, который ведёт службы в местном храме, на просьбу о крещении выдал тираду, содержащую ненормативную лексику, где выражение «стадо овец» было одним из наиболее приличных. Она заявляет, что батюшка «всячески отговаривал» от обряда, не давая возможности ответить.

Сама церковь очень хорошая, но такие люди, как этот батюшка, очень портят её и отбивают всё желание идти туда, — цитирует прихожанку « Блокнот Новороссийск ».

Мать ребёнка отмечает, что до этого уже крестила двоих детей и с таким отношением столкнулась впервые. Вместе с тем, несмотря на инцидент, крещение всё-таки состоялось.

Другие священнослужители, рассуждая о попытках отговорить от таинства, лишь предполагают о причинах, отмечает « Ридус ». По их словам, церковь может отказать в крещении, только если крёстный сам не крещён или же родители ребёнка — представители разных религий.

Однако те представители церкви, кто знает протоиерея лично, озадачены рассказом женщины. Они признают, что батюшка — человек прямолинейный, поэтому его суждения иногда кажутся резковатыми. Однако представить, что тот нецензурно выражался, они не могут.

Настоятель же церкви, которого в день инцидента не было на месте, выразил сожаление, что у прихожан остался неприятный осадок.

Я бы на месте этой девушки точно не пришёл бы в церковь, где мне нахамили, — признал он.

Вместе с тем он отметил, что в ситуации ещё предстоит разобраться и при необходимости извиниться перед прихожанами.

Ранее, как писал News.ru, в Интернете появилось видео из Омска, на котором нетрезвый мужчина в рясе громко и нецензурно ругается, а также угрожает прохожим. Как пояснили в местной епархии, мужчина был отстранён от служения около 20 лет назад из-за злоупотребления алкоголем и священнослужителем не является.