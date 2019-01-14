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Пригожин ответил на выпады депутата Шевченко

Евгений Пригожин Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

общество [ версия для печати ]

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал заявление журналиста и депутата заксобрания Владимирской области Максима Шевченко о его причастности к убийству сотрудников СМИ в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Бизнесмен раскритиковал политика за использование блатного жаргона, а также отметил, что, вопреки утверждению журналиста, никакой договорённости о встрече с ним не было.

«Никаких встреч мне с ним не назначали, и я не обязан встречаться с каждым, кто будет об этом просить, особенно через какие-то непонятные цепочки», — сказал Пригожин ФАН.

Предприниматель также добавил, что искать виновных в гибели журналистов следует в ЦАР. Он выразил удивление тому, что чиновник не поехал туда в августе прошлого года в составе группы журналистов-расследователей.

«Видимо, смелый только на словах», — цитирует его «Ридус».

Ранее, как писал News.ru, Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором назвал убийство режиссера-документалиста Александра Расторгуева, военного корреспондента Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко «жестоким и спланированным». Он заявил, что попытался встретиться с Пригожиным для разговора на эту тему, но бизнесмен от встречи уклонился.

По словам депутата, гибель журналистов вызывает множество вопросов. Военные журналисты проведут собственное расследование преступления.


#россия #убийство #журналисты #пригожин
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