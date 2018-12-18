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Судьбу задавившего людей водителя решат 19 декабря

Виктор Тихонов Игорь Иванко/АГН "Москва"

Виктор Тихонов

общество [ версия для печати ]

Дорогомиловский суд Москвы 19 декабря огласит приговор шофёру Виктору Тихонову, который был за рулём автобуса, протаранившего группу людей на западе Москвы. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

«Оглашение приговора назначено на 19 декабря в 10:00», - сказала она.

По её словам, в ходе прений сторон прокурор попросил для Тихонова пять лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством на три года.

Ранее водителю было предъявлено обвинение по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Жуткая авария около станции московского метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря 2017 года. В результате выезда автобуса на пешеходную зону погибли четыре человека, ещё около 15 человек пострадали.


#суд #судебноезаседание #приговор #водитель
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