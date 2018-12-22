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Приезжие вытесняют москвичей с рынка элитных особняков

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Доля клиентов из регионов на рынке элитной недвижимости Подмосковья достигла по итогам 2018 года 26%. Чаще всего дорогие дома в столичном регионе покупали петербуржцы, екатеринбуржцы и воронежцы.

По данным компании «Метриум», также сделки с элитным жильем активно заключали жители Ростова-на-Дону, Брянска, Самары, Волгограда, Уфы, Саранска и Красноярска.

Увеличилась доля представителей сельскохозяйственных профессий и специалистов по интернет-технологиям. На них пришлось порядка 32% сделок, сообщает Lenta.

Ранее News.ru писал, что самая дорогая комната в Москве продаётся в доме 36 на Космодамианской набережной в Замоскворечье. Объявления о её продаже размещены в базах Domofond.


#москва #Московскаяобласть #рынок #особняк
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