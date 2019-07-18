https://static.news.ru/photo/5cde3e94-a971-11e9-aebb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Дамир Шавалаев/Единая пресс-служба Сергиево-Посадского района

Движение по улицам в центральной части Сергиева Посада было перекрыто из-за приезда в город патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Расположенная в этом районе станция скорой помощи не могла выпускать машины.

Сотрудники медицинского учреждения говорят, что запрет на передвижение бригад продлился полчаса. В местном ГИБДД утверждают, что врачи не могли двигаться только 20 минут, передаёт Telegram-канал Baza .

В городе на вызовах были три машины экстренной службы, а выезд ещё 14 был перекрыт. Станция, расположенная на Пионерской улице, является единственной на весь населённый пункт.

Патриарх приехал в город из-за открытия мемориального комплекса «Всем пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий».

Ранее News.ru писал, что сотрудники станции скорой помощи (ССМП) в Орле начали «итальянскую забастовку». С 15 июля медработники перешли на одну ставку, отказываясь от дополнительной подработки.