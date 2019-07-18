Движение по улицам в центральной части Сергиева Посада было перекрыто из-за приезда в город патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Расположенная в этом районе станция скорой помощи не могла выпускать машины.
Сотрудники медицинского учреждения говорят, что запрет на передвижение бригад продлился полчаса. В местном ГИБДД утверждают, что врачи не могли двигаться только 20 минут, передаёт Telegram-канал
В городе на вызовах были три машины экстренной службы, а выезд ещё 14 был перекрыт. Станция, расположенная на Пионерской улице, является единственной на весь населённый пункт.
Патриарх приехал в город из-за открытия мемориального комплекса «Всем пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий».
Ранее News.ru писал, что сотрудники станции скорой помощи (ССМП) в Орле начали «итальянскую забастовку». С 15 июля медработники перешли на одну ставку, отказываясь от дополнительной подработки.