https://static.news.ru/photo/ff09f2bc-b853-11e9-bc42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нехватка специалистов средне-специальных трудовых профессий, отсутствие обеспечительной меры для развития бизнеса и негативные последствия ЕГЭ способствуют ускорению темпов снижения численности рабочей силы в России. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в разговоре с News.ru.

Ранее мониторинг РАНХиГС и Института Гайдара выявил сокращение численности рабочей силы в России в первом квартале 2019 года почти на 0,8 млн человек по сравнению с соответствующим кварталом 2018.

«В своё время вузы, у которых кроме стола и компьютера не было ничего, выдавали дипломы. В результате появились специалисты с образованием, которое сегодня на рынке не востребовано, — напомнил депутат. — И мы видим, как человек с высшим образованием может работать продавцом, то есть совершенно не по профилю. Кроме того, с советских времен убивался престиж средне-специальных трудовых профессий, поэтому существует острая нехватка специалистов в этой области. А нехватку мы компенсируем путем приглашения иностранной рабочей силы».

Помимо этого, дефицит рабочей силы в стране Нилов объясняет невозможностью экономически активным людям обеспечить кредит в банке. «Нет обеспечительной меры, соответственно, найти кредит они не могут и дело своё развивать не могут. Банальный страх. Доходит до определенного уровня, и тут же вокруг появляются заинтересанты, которые начинают его дёргать, пытаться установить контроль, неформально питаться от этой коммерческой структуры», — говорит парламентарий.

Он также отметил негативные последствия ЕГЭ, когда выпускники получают большие баллы и занимают места в хороших вузах и при этом не отвечают необходимым критериям, потому что заработали эти баллы несправедливо. «Кроме того, у человека из российской глубинки, получающего образование в столице, возникают завышенные ожидания, с которыми уже нет желания возвращаться обратно», — полагает Нилов. «При этом как специалисты они условно стоят 20 тысяч, а они ищут работы за 100 тысяч. И не найдя такую работу начинающий специалист без практики готов идти работать не по профилю, работать курьером и получать 40 тысяч. Это всё влияет и дисбалансирует рынок труда», — заключил Ярослав Нилов.