Российское правительство расширит географию возможного выезда сотрудников МВД на отдых за границу, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Буквально несколько дней назад мы разговаривали с министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем, который ставил этот вопрос. Не все сотрудники МВД являются обладателями секретов, рядовые сотрудники — нет, — подчеркнул российский лидер.
При этом он отметил, что некоторые ограничения всё же останутся, так как сотрудники ведомства обладают особыми полномочиями, что ставит их в особое положение.
Они сами для себя должны сделать выбор: они хотят там работать с этими ограничениями или нет, — добавил он.
News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.
Как писал News.ru, ранее Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее. Он подтвердил сокращение реальных доходов граждан в течение нескольких лет. При этом президент отметил, что сейчас они начали восстанавливаться.