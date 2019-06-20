https://static.news.ru/photo/2570ebc8-934b-11e9-a942-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российское правительство расширит географию возможного выезда сотрудников МВД на отдых за границу, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Буквально несколько дней назад мы разговаривали с министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем, который ставил этот вопрос. Не все сотрудники МВД являются обладателями секретов, рядовые сотрудники — нет, — подчеркнул российский лидер.

При этом он отметил, что некоторые ограничения всё же останутся, так как сотрудники ведомства обладают особыми полномочиями, что ставит их в особое положение.

Они сами для себя должны сделать выбор: они хотят там работать с этими ограничениями или нет, — добавил он.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

Как писал News.ru, ранее Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее. Он подтвердил сокращение реальных доходов граждан в течение нескольких лет. При этом президент отметил, что сейчас они начали восстанавливаться.