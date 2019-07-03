https://static.news.ru/photo/f2c94252-9db7-11e9-adf1-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Рошаль и президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении руководителя научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля орденом Александра Невского .

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Рошаля Леонида Михайловича, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

За время трудовой деятельности Леонид Рошаль был удостоен множества российских и иностранных государственных наград, поощрений общественных организаций и других почестей.

Кроме руководителя НИИ неотложной детской хирургии и травматологии указом президента России различные награды получили уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, глава «Группы Энел» Франческо Страче, советник президента Ливана Амаль Абу Зейд, посол России в Австралии Алексей Павловский, посол по особым поручениям МИД России Константин Шувалов, директор департамента музеев Минкультуры страны Владислав Кононов.

Как ранее писал News.ru, музыканту Вячеславу Бутусову присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ подписал Путин.