https://static.news.ru/photo/7c130eb8-9777-11e9-a204-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выяснил, что более половины зафиксированных на столичных дорогах нарушений за первые пять месяцев текущего года связаны с превышением скоростного режима.

В пресс-службе Центра напомнили об опасности, которую несёт пренебрежение ПДД. По статистике, вероятность летального исхода при столкновении машины с пешеходом на скорости 50 км/ч составляет 30-40%, а при скорости 70 км/ч — 92%.

За первые пять месяцев этого года 56% зафиксированных нарушений — это превышение скоростного режима. И это совсем не про штрафы, а про жизни людей, — гласит сообщение ЦОДД.

По его данным, многие водители превышают скоростной режим в среднем на 20 км/ч. У современных камер максимальное допущение превышения скорости составляет 3 км/ч, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки дорог с повышенным скоростным лимитом.