Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выяснил, что более половины зафиксированных на столичных дорогах нарушений за первые пять месяцев текущего года связаны с превышением скоростного режима.
В пресс-службе Центра напомнили об опасности, которую несёт пренебрежение ПДД. По статистике, вероятность летального исхода при столкновении машины с пешеходом на скорости 50 км/ч составляет 30-40%, а при скорости 70 км/ч — 92%.
За первые пять месяцев этого года 56% зафиксированных нарушений — это превышение скоростного режима. И это совсем не про штрафы, а про жизни людей, — гласит сообщение ЦОДД.
По его данным, многие водители превышают скоростной режим в среднем на 20 км/ч. У современных камер максимальное допущение превышения скорости составляет 3 км/ч, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки дорог с повышенным скоростным лимитом.