https://static.news.ru/photo/de8a7d22-975b-11e9-9964-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список профессий работников села, которые смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии.

Список, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, дополнен должностями и специальностями, связанными с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и оборудования, охраной производственных объектов сельского хозяйства. На надбавку теперь могут рассчитывать и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельхозпроизводством.

Это постановление распространяется на трудовые договоры, заключённые с 1 января 2019 года.

Как писал News.ru, представленный Минсельхозом национальный доклад о развитии сельского хозяйства был одобрен на заседании кабмина.