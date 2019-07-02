https://static.news.ru/photo/e93258b8-9caf-11e9-b74a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Вадим Кофман/krskstate.ru

Видео инцидента с губернатором Красноярского края Александром Уссом, нагрубившим жительнице пострадавшего от наводнения города Канска, «не отражает реального разговора» и вырвано из контекста. Об этом заявила пресс-секретарь главы региона Елена Уляшева.

По её словам, Усс «даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район», чтобы «лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчинённые». При этом губернатор провёл несколько важных встреч с канцами и принял ряд решений для помощи пострадавшим, подчеркнула Уляшева.

Эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди, — написала она в Facebook .

Некоторые пользователи социальной сети согласились, что основная часть разговоров с местными жителями носила конструктивный характер. Однако большинство заявили, что чиновник подобного уровня не имеет право поддаваться эмоциями на публике. Люди потребовали публичных извинений от главы Красноярского края.

Ранее, как писал News.ru, в соцсетях появилось видео встречи Александра Усса с жителями Канска. Одна из женщин выразила опасения, что населённый пункт может быть отрезан от цивилизации, если вода снова начнёт прибывать. В ответ на это губернатор заявил, что женщина, задавшая вопрос, хочет «качнуть права».