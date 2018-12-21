Мнение Путина повлияло на чиновников Приморья

Власти Приморья выделят школьникам Владивостока бесплатный автобус для проезда к месту учёбы после закрытия одной из школ столицы региона. О проблеме с транспортом стало известно главе государства Владимиру Путину во время пресс-конференции, сообщила сотрудница управления по работе с муниципальными учреждениями образования городской администраци Людмила Крупина.
«Принято решение о выделении автобуса в 2019 году для 43-й школы. В 82-ю школу автобус продолжает доставлять детей 3-х и 4-х классов», — рассказала чиновница.
Школа № 55 в краевом центре закрылась в 2012 году и присоединилась в 82-й СОШ, пишет РИА Новости. Причиной стало небольшое число детей, которые посещали занятия — чуть больше 100 человек.
«Связано это было с разными причинами, в том числе со строительством большого микрорайона Снеговая Падь, куда переезжали военные», — заявила чиновница.
На уроки школьники добирались на муниципальном транспорте и на специальном автобусе. В 2017-м местные власти изменили закрепление микрорайона, и первоклашки были вынуждены ездить в 43-ю школу.
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