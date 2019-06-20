https://static.news.ru/photo/f2b64906-93a1-11e9-af27-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look

Прибывший в парламент премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что оппозиция пытается вывести страну из правовых рамок, но у партии Саакашвили ничего не получится.

Премьер акцентировал внимание на том, что любая группа людей имеет право выразить свой справедливый протест, но, в течение последних двух часов, ситуация переросла в насилие и попытку дестабилизации, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru сообщал, что министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что готов покинуть пост, если это потребуется. Об этом он сказал в разгар протестов, вспыхнувших в Тбилиси после визита в страну депутатов Госдумы.