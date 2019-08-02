https://static.news.ru/photo/8e62fee4-b512-11e9-a199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Префектура ЦАО отказалась согласовать пикеты на Бульварном кольце в Москве 3 августа. Официальной причиной запрета на проведение мероприятий стало нарушение сроков подачи уведомлений, сообщили в пресс-службе Центрального административного округа.

Там уточнили, что, согласно законодательству РФ, уведомление о планируемых пикетах должно быть подано группой лиц не позднее трёх дней до дня его проведения. Если указанные дни совпадают с воскресеньем и праздничным днём — не позднее четырёх дней. В данном случае организаторы шествия нарушили сроки — заявление от них поступило 31 июля.

Как передаёт « Интерфакс », пикеты должны были пройти на Гоголевском, Тверском, Сретенском, Страстном и Чистопрудном бульварах, а также на Пушкинской и Трубной площадях.

Ранее News.ru писал, что столичная прокуратура предупредила активистку Любовь Соболь о незаконности акции, запланированной на 3 августа. Надзорное ведомство напомнило, что мероприятие не согласовали с властями Москвы.