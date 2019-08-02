Префектура ЦАО отказалась согласовать пикеты на Бульварном кольце в Москве 3 августа. Официальной причиной запрета на проведение мероприятий стало нарушение сроков подачи уведомлений, сообщили в пресс-службе Центрального административного округа.
Там уточнили, что, согласно законодательству РФ, уведомление о планируемых пикетах должно быть подано группой лиц не позднее трёх дней до дня его проведения. Если указанные дни совпадают с воскресеньем и праздничным днём — не позднее четырёх дней. В данном случае организаторы шествия нарушили сроки — заявление от них поступило 31 июля.
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Ранее News.ru писал, что столичная прокуратура предупредила активистку Любовь Соболь о незаконности акции, запланированной на 3 августа. Надзорное ведомство напомнило, что мероприятие не согласовали с властями Москвы.