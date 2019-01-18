Представительства «ВКонтакте» появятся в России

https://news.ru/storage/news/7491b64a1e7afa2d5812ad27a984cba0/80a84729-8123-4245-a65c-50b1b8af42e0_850.jpg Кирилл Каллиников/РИА Новости

Социальная сеть «ВКонтакте» откроет официальные представительства в крупных российских городах. В компании назвали это экспериментом и выразили надежду, что он будет удачным.

Представители соцсети будут консультировать местных авторов контента и СМИ, а также поддерживать интересные проекты. Помимо этого, им предстоит «анализировать особенности потребления медиа и создания контента в конкретном регионе». Это позволит сервису меняться в соответствии с ожиданиями пользователей, отметили в компании.

«Мы хотим сделать „ВКонтакте“ ближе к людям — где бы они ни находились. Программа региональных представителей поможет нам лучше понимать потребности наших пользователей и создавать продукт, который максимально им соответствует», — цитирует пресс-служба соцсети директора по развитию медиапродуктов Арсения Ашомко.

Первый этап программы стартует в Екатеринбурге 30 января. Штаб-квартира «ВКонтакте» находится в Санкт-Петербурге, а представительства уже есть в Москве и Сочи.

Ранее News.ru сообщал, что в течение 2018 года соцсеть «ВКонтакте» перечислила разработчикам игр 2 млрд рублей. Те получают деньги за условные голоса, которые пользователи покупают, чтобы использовать в платных сегментах игр.