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По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации получили от третьих лиц порядка одного миллиарда рублей, которые были приобретены преступным путём.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств в отношении Фонда борьбы с коррупцией. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Для придания правомерного вида владению, пользованию и...