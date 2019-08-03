Футбольный матч на стадионе «Открытие Арена» может привести к ограничению входа и выхода на расположенных рядом станциях метрополитена «Спартак» и «Тушинская».
Такие меры будут приняты в связи с требованием полиции, сообщается в Twitter столичной подземки.
Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок, — отмечается там.
В метро порекомендовали посетителям события заранее покупать билеты на обратную поездку или платить прямо на турникете бесконтактной картой.
Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Напоминаем, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.