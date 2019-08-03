Фото: АГН «Москва»

Футбольный матч на стадионе «Открытие Арена» может привести к ограничению входа и выхода на расположенных рядом станциях метрополитена «Спартак» и «Тушинская».

Такие меры будут приняты в связи с требованием полиции, сообщается в Twitter столичной подземки.

Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок, — отмечается там.

В метро порекомендовали посетителям события заранее покупать билеты на обратную поездку или платить прямо на турникете бесконтактной картой.

Ранее News.ru писал, что власти Москвы планируют восстановить работу эскалаторной галереи на Воробьёвых горах, которая не используется с середины 1980-х годов. Её протяжённость составляет 90 м.

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