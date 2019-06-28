https://static.news.ru/photo/94b483f4-99a5-11e9-ab5b-fa163e074e61_1024.jpg сервал Фото: Jürgen & Christine Sohns/imageBROKER.com/Global Look Press

Координатор проекта по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы (WWF) Наталья Дронова прокомментировала список животных, запрещённых к частному содержанию в России. Представитель фонда не во всём согласна с документом.

Список, на мой взгляд, слегка избыточный, потому что туда попали лиса и сервал — это животные, которые не крупные. Не в природе они разводятся. Лис, например, разводят на фермах. И уже сделаны разные цветовые формы. Последние 3–4 года появилась мода держать лис вместо собак. В этом ничего такого нет, но, скажем, любителям будет непонятно, на каком основании они не могут их содержать, потому что это не попадает ни под какой критерий. Это не редкое животное, это не опасное животное, условия им можно создать, — пояснила Дронова.

Животные в перечне разделены на 33 отряда и объединены в восемь классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы.

Координатор также отметила, что благодаря списку ранее принятый закон по защите животных теперь работает. Обсуждения создания подобного постановления велись давно. В первую очередь туда предполагалось включить наиболее редких и опасных особей. В итоге список запрещает содержать и использовать животных, представляющих опасность для владельцев и тех, «привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели».