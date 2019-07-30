https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Количество несчастных случаев в 2019 году с российскими туристами за рубежом, в том числе и в Турции, не превышает ежегодных значений, рассказала член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.

По её словам, Турция — одно из самых массовых направлений для отдыха. Из-за этого количество инцидентов с гражданами РФ в республике выше, чем на малопопулярных курортах.

Не стоит думать, что в Турции поселился дракон, который десятками пожирает российских туристов. Мне непонятна информационная волна на тему того, что в 2019 году в Турции уже погибли десятки россиян, — цитирует женщину РИА Новости .

Представительница ВСС объяснила, что в отпуске люди меньше всего ждут неприятностей. Любое происшествие становится более обидным и резонансным.

При этом она отметила, что статистика несчастных случаев с россиянами из года в год особо не меняется.

В страховые компании на отдыхе обращается в среднем каждый 70-й россиянин. Причины обращения могут быть разными — начиная от простуды и заканчивая серьезными случаями, — резюмировала Алчеева.

Страховщик обратила внимание на то, что не существует туристических стран, выделяющихся повышенной смертностью среди гостей из РФ, но согласилась, что определённая типизация в ряде государств имеется. Например, в Таиланде и Вьетнаме чаще всего происходят аварии с байками.

Ранее News.ru сообщал, что директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал заявления генерального консула РФ Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов. По его словам, эта информация «не должна удивлять».